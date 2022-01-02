Аномально теплый Новый год зафиксировали в Европе — где установлен рекорд

https://racurs.ua/n165216-anomalno-teplyy-novyy-god-zafiksirovali-v-evrope-gde-ustanovlen-rekord.html

Ракурс

Аномально теплое начало 2022 года в ночь с 31 декабря на 1 января зафиксировали в Европе — кое-где температура воздуха превышала +24°C.

Теплее всего было в Испании — там наблюдалась не просто весенняя, а почти летняя погода. К примеру, на севере страны в городе Бильбао столбик термометра показывал +24,7°C, пишет The Guardian.

Неподалеку от Мадрида в Сеговии зафиксировали +22,7°C, а в соседней Авили +20,2°C. Такая температура зимой стала абсолютным рекордом с начала ведения наблюдений.

На Новый год антициклон высокого давления из Испании переместился во Францию и Италию, где предупредили об опасности схождения лавин в Альпах. По прогнозам синоптиков, температура на некоторых горнолыжных курортах Италии будет колебаться в пределах 13−15°C выше нуля. На остальной территории Италии также наблюдаются аномально теплые условия: в Риме ожидается +18°C, а в сицилийском городе Катания — весеннее потепление прогреет воздух до +22°C.