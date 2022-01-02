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Ракурс
Аномально теплый Новый год зафиксировали в Европе — где установлен рекорд

Аномально теплый Новый год зафиксировали в Европе — где установлен рекорд

2 янв 2022, 09:59
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Аномально теплое начало 2022 года в ночь с 31 декабря на 1 января зафиксировали в Европе — кое-где температура воздуха превышала +24°C.

Теплее всего было в Испании — там наблюдалась не просто весенняя, а почти летняя погода. К примеру, на севере страны в городе Бильбао столбик термометра показывал +24,7°C, пишет The Guardian.

Неподалеку от Мадрида в Сеговии зафиксировали +22,7°C, а в соседней Авили +20,2°C. Такая температура зимой стала абсолютным рекордом с начала ведения наблюдений.


Люди на пляже Мальварроса в Валенсии, восточная Испания, в среду, когда температура достигла 19°C. Фото: Кай Ферстерлинг/EPA.

На Новый год антициклон высокого давления из Испании переместился во Францию и Италию, где предупредили об опасности схождения лавин в Альпах. По прогнозам синоптиков, температура на некоторых горнолыжных курортах Италии будет колебаться в пределах 13−15°C выше нуля. На остальной территории Италии также наблюдаются аномально теплые условия: в Риме ожидается +18°C, а в сицилийском городе Катания — весеннее потепление прогреет воздух до +22°C.

Источник: Ракурс


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