Аномально теплий Новий рік зафіксували в Європі — де було найтепліше

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Аномально теплий початок 2022 року у ніч з 31 грудня на 1 січня зафіксували в Європі — подекуди температура повітря перевищувала +24°C.

Найтепліше було в Іспанії — там спостерігалася не просто весняна, а майже літня погода. Наприклад, на півночі країни у місті Більбао стовпчик термометра показував +24,7°C, пише The Guardian.

Неподалік від Мадриду, у Сеговії, зафіксували +22,7°C, а в сусідній Авілі +20,2°C. Така температура взимку стала абсолютним рекордом від початку ведення спостережень.

На Новий рік антициклон високого тиску з Іспанії перемістився до Франції та Італії, де попередили про небезпеку сходження лавин в Альпах. За прогнозами синоптиків, температура на деяких гірськолижних курортах Італії коливатиметься в межах 13−15°C вище нуля. На решті території Італії також спостерігаються аномально теплі умови: у Римі очікується до +18°C, а в сицилійському місті Катанія — весняне потепління прогріє повітря до +22°C.