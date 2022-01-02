Операция спасения оленей из ледяной ловушки в США попала на видео — новости о животных

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Ракурс

Операцию спасения оленей из ледяной ловушки в округе Ферри штата Вашингтон провели местные жители утром 24 декабря. Чтобы спасти замерзающих животных, более 20 человек использовали веревки, байдарки, автомобиль и лебедку.

Изначально американцы увидели 12 оленей вапити — детенышей и взрослых, которые застряли в реке, переходя ее по тонкому льду, пишет National Geographic.

На противоположном берегу находилось еще около 40 особей: они либо уже успешно преодолели реку, или же не стали в нее заходить, увидев, что случилось с их сородичами.

Люди решили вернуться домой по инструменты. Позже, держась за байдарки на случай провала спасатели доставали замерших оленей, обвязав веревкой и стараясь не задушить. Первого оленя удалось вытащить вручную, но это заняло много времени. Следующих медленно вытягивали лебедкой, привязанной к внедорожнику.

Спасение закончилось около 20.00. Животных перетаскивали на берег и укутывали одеялами. Некоторые сразу пришли в себя и уже вскоре щипали траву, но четыре малыша и две взрослые самки все же погибли. Одного олененка пришлось подвести к костру, спустя несколько часов он отогрелся и смог передвигаться самостоятельно. Малышу дали кличку «Счастливчик».

В свою очередь, представители природоохранных организаций напоминают, что в идеальных условиях проводить такие операции нельзя. Но в данном случае выбирать не приходилось: накануне Рождества все службы были перегружены. В итоге никто из спасателей серьезно не пострадал, лишь один мужчина несколько раз падал в ледяную воду, другой получил удар оленя ногой по затылку, и еще один сломал руку.