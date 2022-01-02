Як рятували оленів із крижаної пастки у США

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Операцію порятунку оленів із крижаної пастки в окрузі Феррі штату Вашингтон провели місцеві мешканці вранці 24 грудня. Щоб врятувати замерзаючих тварин, понад 20 осіб використовували мотузки, байдарки, автомобіль та лебідку.

Спочатку американці побачили 12 оленів вапіті — дитинчат і дорослих, які застрягли посеред річки, переходячи її по тонкому льоду, пише National Geographic.

На протилежному березі перебувало ще близько 40 особин: вони або вже успішно подолали річку, або ж не стали в неї заходити, побачивши, що сталося з їхніми родичами.

Люди вирішили повернутися додому за інструментами. Пізніше, тримаючися за байдарки на випадок провалу, рятувальники діставали замерлих оленів, обв’язавши їх мотузкою і намагаючись не задушити. Першого оленя вдалося витягнути вручну, але це зайняло багато часу. Наступних повільно витягували лебідкою, прив’язаною до позашляховика.

Порятунок закінчився близько 20.00. Тварин перетягували на берег і укутували ковдрами. Деякі відразу прийшли до тями і вже незабаром щипали траву, але чотири малюка і дві дорослі самиці все ж загинули. Одного оленя довелося підвести до вогнища, через кілька годин він відігрівся і зміг пересуватися самостійно. Малюкові дали прізвисько «Щасливчик».

Водночас представники природоохоронних організацій нагадують, що в ідеальних умовах проводити такі операції не можна. Але цього разу люди не мали вибору: напередодні Різдва всі служби були перевантажені. У результаті операції ніхто з рятувальників серйозно не постраждав, лише один чоловік кілька разів падав у крижану воду, інший отримав удар оленя ногою по потилиці, і ще один зламав руку.