Рекордное количество журналистов задержали в мире в 2021 году

В 2021 году задержали рекордное количество журналистов, фото: «РБК»

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В 2021 году был установлен печальный рекорд по количеству журналистов, задержанных в мире из-за их работы — 488 человек по состоянию на 1 декабря 2021 года. Кроме того, по состоянию на 1 декабря с начала года были убиты 46 журналистов, 65 находились в заложниках, а двое считались пропавшими без вести.

Количество задержанных журналистов является наибольшим с момента начала фиксирования этой статистики в 1995 году, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные базирующейся в Париже международной организации «Репортеры без границ».

В то же время, наблюдается определенное уменьшение количества журналистов, погибших при исполнении своих обязанностей. В «Репортерах без границ» это связывают с прекращением активных боевых в таких «горячих точках», как Сирия.

Уже пятый год подряд печальный рейтинг стран по количеству задержанных журналистов возглавляет Китай.

Больше журналистов задерживали в таких странах:

Китае (включая Гонконг) — 127 человек;

Мьянме, где 1 февраля 2021 года военные совершили госпереворот и с тех пор продолжаются акции протеста, — 53 человека;

Вьетнаме, в котором зафиксирован ряд случаев приговора журналистов к тюремному заключению за «распространение информации с целью противодействия государству», — 43 человека;

Беларуси, где режим Александра Лукашенко преследует оппозицию, — 32.

По словам генерального секретаря «Репортеров без границ» Кристофа Делуара, такое «чрезвычайно большое количество произвольно задержанных журналистов является отражением усиления диктаторской власти во всем мире».

Источник: NHK