Рекордну кількість журналістів затримали у світі у 2021 році

У 2021 році затримали рекордну кількість журналістів, фото: «РБК»

https://racurs.ua/ua/n165227-rekordnu-kilkist-jurnalistiv-zatrymaly-u-sviti-u-2021-roci.html

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У 2021 році було встановлено сумний рекорд за кількістю журналістів, затриманих у світі через їхню роботу — 488 осіб станом на 1 грудня 2021 року. Крім того, станом на 1 грудня з початку року було вбито 46 журналістів, 65 перебували у заручниках, а двоє вважалися зниклими безвісти.

Кількість затриманих журналістів є найбільшою з моменту початку фіксування цієї статистики у 1995 році, повідомляє телеканал NHK з посиланням на дані базованої в Парижі міжнародної організації «Репортери без кордонів».

Водночас спостерігається певне зменшення кількості журналістів, які загинули під час виконання своїх обов’язків. В «Репортерах без кордонів» це пов’язують із припиненням активних бойових у таких «гарячих точках» як Сирія.

Вже п’ятий рік поспіль сумний рейтинг країн за кількістю затриманих журналістів очолює Китай.

Найбільше журналістів затримували у таких країнах:

Китаї (включаючи Гонконг) — 127 осіб;

М’янмі, де 1 лютого 2021 року військові здійснили держпереворот і з того часу тривають акції протесту, — 53 особи;

В'єтнамі, у якому зафіксовано низку випадків засудження журналістів до ув’язнення за «поширення інформації з метою протидії державі», — 43 особи;

Білорусі, де режим Олександра Лукашенко здійснює переслідування опозиції, — 32.

За словами генерального секретаря «Репортерів без кордонів» Крістофа Делуара, така «надзвичайно велика кількість свавільно затриманих журналістів є «відображенням посилення диктаторської влади в усьому світі».

Джерело: NHK