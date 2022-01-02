Белорусские спецслужбы использовали лазеры против польских пограничников

Белорусские спецслужбы использовали лазеры против польских пограничниковhttps://racurs.ua/n165232-belorusskie-specslujby-ispolzovali-lazery-protiv-polskih-pogranichnikov.htmlРакурс
Польские пограничники заявляют, что спецслужбы Беларуси пытались ослепить их лазерами.
Инцидент произошел 1 января на участке ответственности пограничного залога в Липске, сообщает пресс-служба Пограничной службы Польши.
На участке Дубичи Церковные польские патрули были ослеплены лазерами белорусскими спецслужбами, — отмечается в сообщении.
1 января на участке ответственности пограничного залога в Липске 12 граждан Ирака пытались нелегально попасть на территорию Польши. В целом же в первый день 2022 года 28 мигрантов с Ближнего Востока с помощью белорусских спецслужб пытались нелегально пересечь границу Польши.
Напомним, российско-террористические войска на Донбассе неоднократно применяли лазерное оружие против украинских пограничников, охраняющих линию разграничения.