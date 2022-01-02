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Ракурс
Польских пограничников ослепляли лазерами

Белорусские спецслужбы использовали лазеры против польских пограничников

2 янв 2022, 19:24
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Польские пограничники заявляют, что спецслужбы Беларуси пытались ослепить их лазерами.

Инцидент произошел 1 января на участке ответственности пограничного залога в Липске, сообщает пресс-служба Пограничной службы Польши.

На участке Дубичи Церковные польские патрули были ослеплены лазерами белорусскими спецслужбами, — отмечается в сообщении.


1 января на участке ответственности пограничного залога в Липске 12 граждан Ирака пытались нелегально попасть на территорию Польши. В целом же в первый день 2022 года 28 мигрантов с Ближнего Востока с помощью белорусских спецслужб пытались нелегально пересечь границу Польши.

Напомним, российско-террористические войска на Донбассе неоднократно применяли лазерное оружие против украинских пограничников, охраняющих линию разграничения.

Источник: Ракурс


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