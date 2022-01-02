Білоруські спецслужби використали лазери проти польських прикордонників

Польських прикордонників засліплювали лазерами

https://racurs.ua/ua/n165232-biloruski-specslujby-vykorystaly-lazery-proty-polskyh-prykordonnykiv.html

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Польські прикордонники заявляють, що спецслужби Білорусі намагалися засліпити їх лазерами.

Інцидент стався 1 січня на ділянці відповідальності прикордонної застави у Ліпську, повідомляє прес-служба Прикордонної служби Польщі.

На ділянці Дубичі Церковні польські патрулі були засліплені лазерами білоруськими спецслужбами, — зазначається в повідомленні.

Зазначається, що 1 січня на ділянці відповідальності прикордонної застави у Ліпську 12 громадян Іраку намагалися нелегально потрапити на територію Польщі. А загалом в перший день 2022 року 28 мігрантів з Близького Сходу за допомогою білоруських спецслужб намагалися нелегально перетнути кордон Польщі.

Нагадаємо, російсько-терористичні війська на Донбасі неодноразово застосовували лазерну зброю проти українських прикордонників, які охороняють лінію розмежування.