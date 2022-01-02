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Ракурс
На 3 января приходится Фестиваль сна, фото:

3 января отмечают Фестиваль сна

2 янв 2022, 20:40
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3 января в мире каждый год отмечают Фестиваль сна. Это современный неофициальный праздник, цель которого — помочь нормализовать режим сна и зарядиться энергией после встречи Нового года. Также цель праздника — напомнить, что в следующем году нужно следить за собой и использовать многочисленные преимущества полноценного сна.

Этот праздник задуман как день отдыха и расслабления, так что отметить его можно, отменив все планы и приникнув к любимой подушечке.

Также 3 января отмечают еще один неофициальный праздник — День соломинки.

Соломинку для коктейля 3 января 1888 года запатентовал в Вашингтоне Марвин Стоун, владелец фабрики по производству бумажных сигаретных мундштуков. Его раздражала шелуха от настоящей соломинки в коктейле, так что Стоун нашел выход — он взял полоску бумаги, смазал ее край клеем и накрутил «винтом» на карандаш. Сняв ее, он получил бумажную трубочку.

Сегодня в мире ежегодно производят миллиарды соломинок для коктейлей и разнообразных напитков.

Православная церковь в этот день чествует мученицу Юлианию и еще 500 мужчин и 130 женщин, ставших жертвами преследований христиан в городе Никомедия (Малая Азия) в 304 году.


В народе считалось, что по погоде в этот день можно предположить, какой она будет в сентябре.

Народные приметы:

  • много снега в этот день предвещает богатый урожай;
  • если в этот день в лесу слышно ясное эхо — приближаются сильные морозы;
  • если рассвет в этот день красный — скоро начнется метель;
  • если на земле лежит много снега — год будет плодородным;
  • vорозная погода и небольшое количество снега в этот день прочат засушливые дни летом.

Источник: Ракурс


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