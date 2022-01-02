На 3 января приходится Фестиваль сна, фото:

https://racurs.ua/n165234-3-yanvarya-otmechaut-festival-sna.html

Ракурс

3 января в мире каждый год отмечают Фестиваль сна. Это современный неофициальный праздник, цель которого — помочь нормализовать режим сна и зарядиться энергией после встречи Нового года. Также цель праздника — напомнить, что в следующем году нужно следить за собой и использовать многочисленные преимущества полноценного сна.

Этот праздник задуман как день отдыха и расслабления, так что отметить его можно, отменив все планы и приникнув к любимой подушечке.

Также 3 января отмечают еще один неофициальный праздник — День соломинки.

Соломинку для коктейля 3 января 1888 года запатентовал в Вашингтоне Марвин Стоун, владелец фабрики по производству бумажных сигаретных мундштуков. Его раздражала шелуха от настоящей соломинки в коктейле, так что Стоун нашел выход — он взял полоску бумаги, смазал ее край клеем и накрутил «винтом» на карандаш. Сняв ее, он получил бумажную трубочку.

Сегодня в мире ежегодно производят миллиарды соломинок для коктейлей и разнообразных напитков.

Православная церковь в этот день чествует мученицу Юлианию и еще 500 мужчин и 130 женщин, ставших жертвами преследований христиан в городе Никомедия (Малая Азия) в 304 году.

В народе считалось, что по погоде в этот день можно предположить, какой она будет в сентябре.

Народные приметы: