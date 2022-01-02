На 3 січня припадає Фестиваль сну

https://racurs.ua/ua/n165234-3-sichnya-vidznachaut-festyval-snu.html

Ракурс

3 січня у світі щороку відзначають Фестиваль сну. Це сучасне неофіційне свято, мета якого — допомогти нормалізувати режим сну та зарядитися енергією після зустрічі Нового року. Також мета свята — нагадати, що в наступному році потрібно доглядати за собою та використовувати численні переваги повноцінного сну.

Це свято задумане як день відпочинку та розслаблення, тож відзначити його можна, скасувавши усі плани та прилинувши до улюбленої подушки.

Також 3 січня відзначають ще одне неофіційне свято — День соломинки.

Соломинку для коктейлю 3 січня 1888 року запатентував у Вашингтоні Марвін Стоун, власник фабрики по виробництву паперових сигаретних мундштуків. Його дратувало лушпиння від справжньої соломинки в коктейлі, тож Стоун знайшов вихід — він взяв смужку паперу, змастив її край клеєм та накрутив «гвинтом» на олівець. Знявши її він отримав паперову трубочку.

Сьогодні у світі щорічно виготовляють мільярди соломинок для коктейлів та різноманітних напоїв.

Православна церква цього дня вшановує мученицю Юліанію та ще 500 чоловіків і 130 жінок, які стали жертвами переслідувань християн у місті Нікомедія (Мала Азія) у 304 році.

У народі вважалося, що за погодою цього дня можна передбачити, якою вона буде у вересні.

Народні прикмети: