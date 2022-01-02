Во время пожара в парламенте ЮАР, фото: SkyNews

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Ракурс

В Кейптауне задержан 51-летний мужчина, подозреваемый в причастности к сильному пожару, который сегодня, 2 января, почти полностью уничтожил здание парламента страны.

Задержанный предстанет перед судом во вторник, 4 января, сообщает France24.

В парламенте арестован мужчина, его еще допрашивают. Мы возбудили уголовное дело. Его арестовали и предстанет перед судом во вторник, — заявили в пресс-службе местной полиции.

Пожар начался сегодня около 03.00 по Гринвичу в старейшем крыле парламентского комплекса, который был построен в 1884 году и имеет комнаты, украшенные деревянными панелями.

После разрушения старого крыла здания пламя распространилось на используемые в настоящее время новые части комплекса. Там огонь, в частности, охватил зал Национального собрания.

Уже установлено, что при пожаре не сработали спринклерные системы (автоматические системы пожаротушения, разбрызгивающие воду в случае возгорания).

В целом Дом парламента в Кейптауне состоит из трех секций — новые пристройки были сооружены в 1920-х и 1980-х годах.

Команда пожарных, которые первыми прибыли на место происшествия, несколько часов боролась с пламенем, однако пожарные были вынуждены отступить и вызвать подкрепление.

Позже были привлечены около 70 пожарных, некоторые из них использовали кран для распыления воды на огонь.

О пострадавших или погибших не сообщается.

Это уже второй пожар в этом здании за год — еще один также вспыхнул в старшем крыле парламента в марте 2021 года, но его быстро удалось локализовать.

В апреле в Кейптауне произошел еще один большой пожар, в ходе которого огонь опустошил часть библиотеки Кейптаунского университета, где хранится уникальная коллекция африканских архивов.

Источник: France24