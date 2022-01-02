Під час пожежі в парламенті ПАР, фото: SkyNews

https://racurs.ua/ua/n165237-pojeja-v-parlamenti-par-zatrymaly-pidozruvanogo.html

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У Кейптауні затримали 51-річного чоловіка, якого підозрюють у причетності до потужної пожежі, котра сьогодні, 2 січня, майже повністю знищила будівлю парламенту країни.

Затриманий постане перед судом у вівторок, 4 січня, повідомляє France24.

У парламенті заарештовано чоловіка, його ще допитують. Ми відкрили кримінальну справу. Його заарештували і постане перед судом у вівторок, — заявили у прес-службі місцевої поліції.

Пожежа розпочалася сьогодні близько 03.00 за Гринвічем у найстарішому крилі парламентського комплексу, яке було збудоване у 1884 році та має кімнати, оздоблені дерев’яними панелями.

Після руйнування старого крила будівлі полум’я поширилося на нові частини комплексу, які зараз використовуються. Там вогонь, зокрема, охопив зал Національних зборів.

Вже встановлено, що під час пожежі не спрацювали спринклерні системи (автоматичні системи пожежогасіння, які розбризкують воду в разі займання).

Загалом Будинок парламенту в Кейптауні складається з трьох секцій — нові прибудови були споруджені у 1920-х і 1980-х роках.

Команда вогнеборців, які першими прибули на місце події, кілька годин боролася з полум’ям, проте пожежники були змушені відступити та викликати підкріплення.

Пізніше було залучено близько 70 пожежників, деякі з них використовували кран для розпилення води на вогонь.

Про постраждалих чи загиблих не повідомляється.

Це вже друга пожежа в цій будівлі за рік — ще одна також спалахнула у старшому крилі парламенту в березні 2021 року, але її швидко вдалося локалізувати.

У квітні в Кейптауні сталася ще одна велика пожежа, в ході якої вогонь спустошив частину бібліотеки Кейптаунського університету, де зберігається унікальна колекція африканських архівів.

Джерело: France24