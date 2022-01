Пожежа у будинку парламенту Південно-Африканської Республіки сталася у неділю, 2 січня, в Кейптауні. Дах будівлі охопило полум’я, чорний дим від якого видно за кілька кілометрів.

Про це повідомляють видання Reuters, AFP і News24 із посиланням на місцевих чиновників. Відомо, що пожежа сталася на третьому поверсі будівлі, де розташовані офісні приміщення. Згідно з офіційною інформацією, вогонь поширився на дах будівлі, а також на приміщення Національних зборів країни.

На місці події працюють шість пожежних машин та 36 пожежників. Людей у будівлі немає, охорона встигла залишити небезпечні поверхи. Район навколо парламенту оточено.

Представник пожежно-рятувальної служби Кейптауна Джермейн Карелсе зазначив, що пожежа почалася рано-вранці 2 січня в офісах на третьому поверсі і поширилася на зал Національних зборів. Причина займання наразі невідома.

Fire at Parliament in Cape Town. Fire marshals now on the scene. @PresidencyZApic.twitter.com/GQYHxcYk40

— RB (@RoshBardien) January 2, 2022