Ейфелева вежа загорілася у Парижі, евакуювали понад тисячу людей

Пожежа сталася в Ейфелевій вежі — понад тисячу людей було евакуйовано

https://racurs.ua/ua/n202476-eyfeleva-veja-zagorilasya-u-paryji-evakuuvaly-ponad-tysyachu-ludey.html

Ракурс

В Ейфелевій вежі в Парижі 24 грудня сталася пожежа. Усі люди були евакуйовані.

.

Рятувальні служби прибули на місце та розпочали боротьбу з вогнем, а туристів відвели подалі від знаменитого символу французької столиці.

Як повідомляють французькі ЗМІ, Ейфелева вежа наразі закрита. Вважається, що пожежа почалася у шахті ліфта між першим та другим поверхами вежі. Один із очевидців написав у соціальній мережі X:

В Ейфелевій вежі зараз вирує пожежа. Монумент щойно евакуювали. Рятувальна служба виставила оточення, але пожежники не можуть дістатися вогню.

Журналіст видання Boulevard Voltaire повідомив:

Приблизно 1 тис. 200 людей було евакуйовано. Пожежники встановили, що причиною займання стало перегрівання кабелю.

Повідомляється, що на даний момент пожежа була взята під контроль та загашена. Імовірно, причиною пожежі стало перегрівання пристрою поруч із кабелем одного з ліфтів.