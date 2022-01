Пожар в здании парламента Южно-Африканской Республики произошел в воскресенье, 2 января, в Кейптауне. Крышу здания охватило пламя, черный дым от которого виден в нескольких километрах.

Об этом сообщают издания Reuters, AFP и News24 со ссылкой на местных чиновников. Известно, что пожар произошел на третьем этаже здания, где расположены офисные помещения. Согласно официальной информации, огонь распространился на крышу здания, а также на помещение Национального собрания страны.

На месте происшествия работают шесть пожарных машин и 36 пожарных. Людей близ здания нет, охрана успела покинуть опасные этажи. Район вокруг парламента оцеплен.

Представитель пожарно-спасательной службы Кейптауна Джермейн Карелсе отметил, что пожар начался ранним утром 2 января в офисах на третьем этаже и распространился на зал Национального собрания. Причина возгорания пока неизвестна.

Fire at Parliament in Cape Town. Fire marshals now on the scene. @PresidencyZApic.twitter.com/GQYHxcYk40

— RB (@RoshBardien) January 2, 2022