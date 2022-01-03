Неуловимую молекулу озонового слоя впервые получили ученые

Ученые впервые исследовали молекулу метандиола

https://racurs.ua/n165251-neulovimuu-molekulu-ozonovogo-sloya-vpervye-poluchili-uchenye.html

Ракурс

Ученые из Гавайского университета (США) впервые синтетически создали ранее неуловимую молекулу метандиола (моногидрата формальдегида) — ключевого промежуточного продукта в образовании аэрозолей и реакциях в озоновом слое атмосферы.

Об этом сообщает издание Phys.org.

С химической формулой CH2 (OH)2 метандиол является простейшим геминальным диолом — молекулой, несущей две гидроксильные группы (OH) на одном атоме углерода.

Ученые получили методиол путем энергичной обработки льда очень низкой температуры. После этого они наблюдали молекулу с помощью высокотехнологичного инструмента масс-спектрометрии, использующего перестраиваемую вакуумную фотоионизацию (процесс, в котором ион образуется вследствие взаимодействия фотона с атомом или молекулой) в лаборатории астрохимии.

Проведенные расчеты электронной структуры молекулы подтвердили стабильность ее газовой фазы и продемонстрировали путь реакции электронно возбужденных атомов кислорода с метанолом, — отмечается в статье.

Отмечается, что получение и исследование особенностей таких уникальных молекул на Земле облегчит астрономам их поиск в местах с необычными для нашей планеты условиями, такими как области звездообразования, что позволит узнать больше о космических процессах.

Теперь астрономы могут использовать радиотелескопы для обнаружения неуловимых молекул, таких как метандиол, в глубоком космосе, — подчеркивается в статье.



Напомним, американские ученые недавно создали рекордно легкий атом магния.

Источник: Phys.org