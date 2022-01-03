Невловиму молекулу озонового шару вперше отримали учені

Учені вперше дослідили молекулу метандіолу

https://racurs.ua/ua/n165251-nevlovymu-molekulu-ozonovogo-sharu-vpershe-otrymaly-ucheni.html

Ракурс

Учені з Гавайського університету (США) вперше синтетично створили раніше невловиму молекулу метандіолу (моногідрату формальдегіду) — ключового проміжного продукту в утворенні аерозолів і реакціях в озоновому шарі атмосфери.

Про це повідомляє видання Phys.org.

З хімічною формулою CH2 (OH)2 метандіол є найпростішим гемінальним діолом — молекулою, яка несе дві гідроксильні групи (OH) на одному атомі вуглецю.

Учені отримали метадіол шляхом енергійної обробки льоду надзвичайно низької температури. Після цього вони спостерігали за молекулу за допомогою високотехнологічного інструменту мас-спектрометрії, що використовує перебудовувану вакуумну фотоіонізацію (процес, у якому іон утворюється внаслідок взаємодії фотона з атомом або молекулою) у лабораторії астрохімії.

Проведені ученими розрахунки електронної структури молекули підтвердили стабільність її газової фази та продемонстрували шлях реакції електронно збуджених атомів кисню з метанолом, — зазначається у статті.

Зазначається, що отримання та дослідження особливостей таких унікальних молекул на Землі полегшить астрономам їх пошук у місцях з незвичними для нашої планети умовами, таких як області зореутворення, що зрештою дозволить дізнатися більше про космічні процеси.

Тепер астрономи можуть використовувати радіотелескопи для виявлення невловимих молекул, таких як метандіол, у глибокому космосі, — наголошується у статті.



Нагадаємо, американські вчені нещодавно створили рекордно легкий атом магнію.

Джерело: Phys.org