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Учені вперше дослідили молекулу метандіолу

Невловиму молекулу озонового шару вперше отримали учені

3 січ 2022, 16:02
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Учені з Гавайського університету (США) вперше синтетично створили раніше невловиму молекулу метандіолу (моногідрату формальдегіду) — ключового проміжного продукту в утворенні аерозолів і реакціях в озоновому шарі атмосфери.

Про це повідомляє видання Phys.org.

З хімічною формулою CH2 (OH)2 метандіол є найпростішим гемінальним діолом — молекулою, яка несе дві гідроксильні групи (OH) на одному атомі вуглецю.

Молекула метандіолу, інфографіка: Гавайський університет

Учені отримали метадіол шляхом енергійної обробки льоду надзвичайно низької температури. Після цього вони спостерігали за молекулу за допомогою високотехнологічного інструменту мас-спектрометрії, що використовує перебудовувану вакуумну фотоіонізацію (процес, у якому іон утворюється внаслідок взаємодії фотона з атомом або молекулою) у лабораторії астрохімії.

Проведені ученими розрахунки електронної структури молекули підтвердили стабільність її газової фази та продемонстрували шлях реакції електронно збуджених атомів кисню з метанолом, — зазначається у статті.

Зазначається, що отримання та дослідження особливостей таких унікальних молекул на Землі полегшить астрономам їх пошук у місцях з незвичними для нашої планети умовами, таких як області зореутворення, що зрештою дозволить дізнатися більше про космічні процеси.

Тепер астрономи можуть використовувати радіотелескопи для виявлення невловимих молекул, таких як метандіол, у глибокому космосі, — наголошується у статті.


Нагадаємо, американські вчені нещодавно створили рекордно легкий атом магнію.

Джерело: Phys.org


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