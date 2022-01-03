У Лукашенко выразили протест Украине из-за марша Бандеры

Во время факельного шествия в Киеве, фото: Дмитрий Ларин, Дмитрий Хилюк

https://racurs.ua/n165255-u-lukashenko-vyrazili-protest-ukraine-iz-za-marsha-bandery.html

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Посольство Беларуси в Киеве направило украинскому МИДу ноту с осуждением марша ко дню рождения лидера ОУН Степана Бандеры, состоявшегося 1 января.

Причиной такой реакции представителей режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко стало участие в акции белорусских оппозиционеров, имевших при себе бело-красно-белую национальную символику. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства.

Режим Лукашенко приравнивает национальную белорусскую символику, взятую на вооружение оппозицией. к коллаборационистской, мотивируя это использованием ее в годы Второй мировой войны белорусскими националистическими группами, сотрудничавшими с нацистами.

В сердцах белорусов, переживших ужасы фашистской оккупации и трагедию геноцида в годы Великой Отечественной войны, отзываются мучительной болью возмутительные попытки героизировать коллаборационистов, убийц и карателей белорусского народа, — утверждается в ноте посольства.



Также посольство выражает «решительный протест» «в связи с нарастающей радикализацией антибелорусской позиции Украины».

Напомним, в апреле 2021 года в Беларуси задержали мужчину, из окна дома которого виднелась картонная коробка из-под телевизора, в оформлении которой использовались цвета национального флага.