У Лукашенка висловили протест Україні через марш Бандери

Під час смолоскипної ходи в Києві, фото: Дмитро Ларін, Дмитро Хилюк

https://racurs.ua/ua/n165255-u-lukashenka-vyslovyly-protest-ukrayini-cherez-marsh-bandery.html

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Посольство Білорусі в Києві надіслало українському МЗС ноту із засудженням маршу до дня народження лідера ОУН Степана Бандери, який відбувся 1 січня.

Причиною такої реакції представників режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка стала участь в акції білоруських опозиціонерів, які мали при собі біло-червоно-білу національну символіку. Про це йдеться в повідомленні прес-служби посольства.

Режим Лукашенка прирівнює національну білоруську символіку, яку на озброєння взяла опозиція. до колабораціоністської, мотивуючи це використанням її в роки Другої світової війни білоруськими націоналістичними групами, які співпрацювали з нацистами.

У серцях білорусів, які пережили жахи фашистської окупації та трагедію геноциду в роки Великої Вітчизняної війни, відгукуються пекучим болем обурливі спроби героїзувати колабораціоністів, убивць і карників білоруського народу, — стверджується в ноті посольства.



Також посольство висловлює «рішучий протест» «у зв’язку з наростаючою радикалізацією антибілоруської позиції України».

Нагадаємо, у квітні 2021 року в Білорусі затримали чоловіка, з вікна будинку якого виднілася картонна коробка з-під телевізора, в оформленні якої використовувалися кольори національного прапора.