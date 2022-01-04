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Ракурс
Мадонна на Новый год появилась в балаклаве от украинского дизайнера

Мадонна на Новый год появилась в балаклаве от украинского дизайнера (ФОТО)

4 янв 2022, 20:42
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Американская певица Мадонна отпраздновала Новый год в расшитой кристаллами балаклаве украинского дизайнера Руслана Багинского. Фото появилось в Instagram его бренда.

Головные уборы украинского дизайнера уже неоднократно были отмечены и на других американских знаменитостях. В декабре бренд Ruslan Baginskiy выпустил блестящую коллекцию шляп, козырьков и аксессуаров для волос, украшенных кристаллами. Впоследствии с разницей в несколько дней в головных уборах от Ruslan Baginskiy появились на публике Мадонна, Майли Сайрус и поэтесса Аманда Горман.


Напомним, певица Майли Сайрус надела классическую кепку Crystal Baker Boy, декорированную кристаллами, на новогоднее шоу телеканала NBC.

Источник: Ракурс


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