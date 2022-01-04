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Ракурс
Мадонна на Новий рік з’явилася у балаклаві українського дизайнера

Мадонна на Новий рік з’явилася у балаклаві від українського дизайнера (ФОТО)

4 січ 2022, 20:42
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Американська співачка Мадонна відсвяткувала Новий рік у розшитій кристалами балаклаві від українського дизайнера Руслана Багінського. Відповідне фото з’явилося в Instagram його бренду.

Головні убори українського дизайнера вже неодноразово були помічені й на інших американських знаменитостях. У грудні бренд Ruslan Baginskiy випустив блискучу колекцію капелюхів, кашкетів й аксесуарів для волосся, оздоблених кристалами. Згодом з різницею у кілька днів у головних уборах від Ruslan Baginskiy з’явилися на публіці Мадонна, Майлі Сайрус і поетеса Аманда Горман.


Нагадаємо, співачка Майлі Сайрус вдягнула класичну кепку Crystal Baker Boy, декоровану кристалами, на новорічне шоу телеканалу NBC.

Джерело: Ракурс


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