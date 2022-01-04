Мадонна на Новий рік з’явилася у балаклаві українського дизайнера

https://racurs.ua/ua/n165305-madonna-na-novyy-rik-z-yavylasya-u-balaklavi-vid-ukrayinskogo-dyzaynera-foto.html

Ракурс

Американська співачка Мадонна відсвяткувала Новий рік у розшитій кристалами балаклаві від українського дизайнера Руслана Багінського. Відповідне фото з’явилося в Instagram його бренду.

Головні убори українського дизайнера вже неодноразово були помічені й на інших американських знаменитостях. У грудні бренд Ruslan Baginskiy випустив блискучу колекцію капелюхів, кашкетів й аксесуарів для волосся, оздоблених кристалами. Згодом з різницею у кілька днів у головних уборах від Ruslan Baginskiy з’явилися на публіці Мадонна, Майлі Сайрус і поетеса Аманда Горман.

Нагадаємо, співачка Майлі Сайрус вдягнула класичну кепку Crystal Baker Boy, декоровану кристалами, на новорічне шоу телеканалу NBC.