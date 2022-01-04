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5 января – какой сегодня праздник, приметы и запреты
5 января — какой сегодня праздник, приметы и запретыhttps://racurs.ua/n165309-5-yanvarya-kakoy-segodnya-prazdnik-primety-i-zaprety.htmlРакурс
5 января отмечают День маленьких историй, Международный разгрузочный день и Международный день бойскаутов. Сегодня Православная церковь чтит память Феодула Критского и святых мучеников критских.
5 января — пятый день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 360 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 23 декабря юлианского календаря.
День ангела 5 января
Именины сегодня празднуют: Василий, Иван, Макар, Наум, Павел, Феодул.
Какой церковный праздник 5 января
5 января отмечается День Федула Критского и других святых мучеников критских (Феодула, Саторника, Енпора, Геласия, Евникияна, Помпия, Зотика, Агатопуса, Василида, Евалеста), живших в III веке на острове Крит. В течение 30 дней их подвергали пыткам и требовали отречься от веры. Впоследствии их казнили. Мощи святых мучеников были перенесены в Рим.
В народе праздник известен под названием Федул Зимний. Сегодня единственный день в году, когда можно превратить желание в реальность. Приметы предполагают изменения в погоде и жизни.
Приметы на 5 января
Если в этот день будет идти снег — июль будет дождливым.
Пришел Федул, ветер дул — значит, урожай будет хорошим.
Какая погода на Федула — таким будет ноябрь.
Что нельзя делать 5 января
Сегодня принято убираться в доме. Приближается Рождество, поэтому хозяева 5 января вымывали все углы в доме. Также сегодня женщины пекли специальное печенье или лепешки в форме животных — коровы, козы, свиньи, овечки.
В День Федула следует читать Священное Писание и молиться Богородице.
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