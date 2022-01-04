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5 січня – яке сьогодні свято, прикмети і заборони
5 січня — яке сьогодні свято, прикмети і заборониhttps://racurs.ua/ua/n165309-5-sichnya-yake-sogodni-svyato-prykmety-i-zaborony.htmlРакурс
5 січня святкують День маленьких історій, Міжнародний розвантажувальний день і Міжнародний день бойскаутів. Сьогодні Православна церква вшановує пам’ять Феодула Критського і святих мучеників критських.
5 січня — п’ятий день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 360 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 23 грудня Юліанського календаря.
День ангела 5 січня
Іменини сьогодні святкують: Василь, Іван, Макар, Наум, Павло, Феодул.
Яке церковне свято 5 січня
5 січня відзначається День Федула Критського та інших святих мучеників критських (Феодула, Саторника, Єнпора, Геласія, Євникіяна, Помпія, Зотика, Агатопуса, Василида, Євалеста), які у ІІІ столітті мешкали на острові Крит, хоча походили з різних міст. Впродовж 30 днів їх піддавали тортурам й вимагали зректися віри. Згодом їх стратили. Мощі святих мучеників було перенесено до Риму.
В народі свято відоме під назвою Федул Зимовий. Сьогодні єдиний день у році, коли можна втілити бажання в реальність. Прикмети передбачають зміни в погоді і в житті.
Прикмети на 5 січня
Якщо в цей день сніг із сильним вітром — липень буде дощовим і сирим.
Прийшов Федул, вітер подув — значить, урожай буде хорошим.
Яка погода на Федула — таким буде листопад.
Що не можна робити 5 січня
Сьогодні прийнято прибиратися в домі. Наближається Різдво, а тому господарі 5 січня вимивали всі кути в оселі. Також сьогодні жінки пекли спеціальне печиво або коржі у формі тварин — корови, кози, свині, овечки.
У День Федула треба читати Священне Писання і молитися Богородиці.
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