5 січня – яке сьогодні свято, прикмети і заборони

https://racurs.ua/ua/n165309-5-sichnya-yake-sogodni-svyato-prykmety-i-zaborony.html

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5 січня святкують День маленьких історій, Міжнародний розвантажувальний день і Міжнародний день бойскаутів. Сьогодні Православна церква вшановує пам’ять Феодула Критського і святих мучеників критських.

5 січня — п’ятий день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 360 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 23 грудня Юліанського календаря.

День ангела 5 січня

Іменини сьогодні святкують: Василь, Іван, Макар, Наум, Павло, Феодул.

Яке церковне свято 5 січня

5 січня відзначається День Федула Критського та інших святих мучеників критських (Феодула, Саторника, Єнпора, Геласія, Євникіяна, Помпія, Зотика, Агатопуса, Василида, Євалеста), які у ІІІ столітті мешкали на острові Крит, хоча походили з різних міст. Впродовж 30 днів їх піддавали тортурам й вимагали зректися віри. Згодом їх стратили. Мощі святих мучеників було перенесено до Риму.

В народі свято відоме під назвою Федул Зимовий. Сьогодні єдиний день у році, коли можна втілити бажання в реальність. Прикмети передбачають зміни в погоді і в житті.

Прикмети на 5 січня

Якщо в цей день сніг із сильним вітром — липень буде дощовим і сирим.

Прийшов Федул, вітер подув — значить, урожай буде хорошим.

Яка погода на Федула — таким буде листопад.



Що не можна робити 5 січня

Сьогодні прийнято прибиратися в домі. Наближається Різдво, а тому господарі 5 січня вимивали всі кути в оселі. Також сьогодні жінки пекли спеціальне печиво або коржі у формі тварин — корови, кози, свині, овечки.

У День Федула треба читати Священне Писання і молитися Богородиці.