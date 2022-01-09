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10 января — какой праздник отмечают и чего нельзя делатьhttps://racurs.ua/n165463-10-yanvarya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chego-nelzya-delat.htmlРакурс
Праздник завтра — 10 января — Всемирный день метро. Именно в этот день 1863 года в Лондоне была открыта первая линия метрополитена. Она имела протяжность всего шесть километров.
Строительство метрополитена началось после изобретения английским инженером Марком Брюнелем в 1814 году туннелепроходного щита. Этот тоннель стал прототипом метрополитена и подтолкнул к созданию этого вида транспорта. Первой подземкой в мире стало Лондонское метро, которое построили по проекту Чарльза Пирсона и открыли 10 января 1863 года. Вагоны метро оборудовали газовым освещением.
10 января в церковном календаре — день памяти святого апостола Никанора. Он входит в перечень семи апостолов, объединившихся и начавших диаконское служение после казни и воскресения Иисуса Христа. В Священном Писании отмечено, что на них сошел Святой Дух, поэтому их вера стала сильной как кремень.
Что нельзя делать в этот день:
- 10 января все еще ходили колядовать, поэтому нельзя было не пустить в дом колядников;
- запрещается подслушивать и подсматривать;
- нельзя лгать.
Народные приметы:
- если в этот день на скирде есть иний, лето будет дождливым;
- на деревьях иней и стоит безветренная погода — год будет удачным и урожайным;
- если кошка спит весь день, скоро потеплеет;
- потепление придет, если 10 января с неба идут хлопья снега;
- если собака вышла из будки и легла на снег, то будет метель;
- сырая погода означает, что хорошо уродит лен;
- если в этот день в водоеме рыба себя беспокойно ведет, будет снегопад;
- идет метель — лето будет дождливым и холодным;
- если воробьи весело чирикают, скоро придет тепло.
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