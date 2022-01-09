https://racurs.ua/n165463-10-yanvarya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chego-nelzya-delat.html

Ракурс

Праздник завтра — 10 января — Всемирный день метро. Именно в этот день 1863 года в Лондоне была открыта первая линия метрополитена. Она имела протяжность всего шесть километров.

Строительство метрополитена началось после изобретения английским инженером Марком Брюнелем в 1814 году туннелепроходного щита. Этот тоннель стал прототипом метрополитена и подтолкнул к созданию этого вида транспорта. Первой подземкой в мире стало Лондонское метро, которое построили по проекту Чарльза Пирсона и открыли 10 января 1863 года. Вагоны метро оборудовали газовым освещением.

10 января в церковном календаре — день памяти святого апостола Никанора. Он входит в перечень семи апостолов, объединившихся и начавших диаконское служение после казни и воскресения Иисуса Христа. В Священном Писании отмечено, что на них сошел Святой Дух, поэтому их вера стала сильной как кремень.

Что нельзя делать в этот день:

10 января все еще ходили колядовать, поэтому нельзя было не пустить в дом колядников;

запрещается подслушивать и подсматривать;

нельзя лгать.

Народные приметы: