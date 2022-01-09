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Ракурс

10 января — какой праздник отмечают и чего нельзя делать

9 янв 2022, 21:30
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Праздник завтра — 10 января — Всемирный день метро. Именно в этот день 1863 года в Лондоне была открыта первая линия метрополитена. Она имела протяжность всего шесть километров.

Строительство метрополитена началось после изобретения английским инженером Марком Брюнелем в 1814 году туннелепроходного щита. Этот тоннель стал прототипом метрополитена и подтолкнул к созданию этого вида транспорта. Первой подземкой в мире стало Лондонское метро, которое построили по проекту Чарльза Пирсона и открыли 10 января 1863 года. Вагоны метро оборудовали газовым освещением.


10 января в церковном календаре — день памяти святого апостола Никанора. Он входит в перечень семи апостолов, объединившихся и начавших диаконское служение после казни и воскресения Иисуса Христа. В Священном Писании отмечено, что на них сошел Святой Дух, поэтому их вера стала сильной как кремень.

Что нельзя делать в этот день:

  • 10 января все еще ходили колядовать, поэтому нельзя было не пустить в дом колядников;
  • запрещается подслушивать и подсматривать;
  • нельзя лгать.

Народные приметы:

  • если в этот день на скирде есть иний, лето будет дождливым;
  • на деревьях иней и стоит безветренная погода — год будет удачным и урожайным;
  • если кошка спит весь день, скоро потеплеет;
  • потепление придет, если 10 января с неба идут хлопья снега;
  • если собака вышла из будки и легла на снег, то будет метель;
  • сырая погода означает, что хорошо уродит лен;
  • если в этот день в водоеме рыба себя беспокойно ведет, будет снегопад;
  • идет метель — лето будет дождливым и холодным;
  • если воробьи весело чирикают, скоро придет тепло.

Источник: Ракурс


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