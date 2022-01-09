https://racurs.ua/ua/n165463-10-sichnya-yake-svyato-vidznachaut-i-chogo-ne-mojna-robyty.html

Ракурс

Свято завтра — 10 січня — Всесвітній день метро. Саме цього дня 1863 року в Лондоні було відкрито першу лінію метрополітену. Вона мала довжину всього шість кілометрів.

Будівництво метрополітену розпочалося після винаходу англійським інженером Марком Брюнелем 1814 року тунелепрохідного щита. Цей тунель став прототипом метрополітену та підштовхнув до створення цього виду транспорту. Першою підземкою у світі стало Лондонське метро, яке збудували за проектом Чарльза Пірсона та відкрили 10 січня 1863 року. Вагони метро обладнали газовим освітленням.

10 січня в церковному календарі — день пам’яті святого апостола Никанора. Він входить до переліку семи апостолів, які об'єдналися та почали дияконське служіння після страти і воскресіння Ісуса Христа. У Святому Писанні зазначено, що на них зійшов Святий Дух, тому їхня віра стала сильною, мов кремінь.

Що не можна робити в цей день:

10 січня все ще ходили колядувати, тому не можна було не пустити до хати колядників;

забороняється підслуховувати та підглядати;

не можна брехати.

Народні прикмети: