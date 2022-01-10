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Ракурс
Власти Казахстана выдали за террориста музыканта из Кыргызстана

Власти Казахстана выдали за террориста музыканта из Кыргызстана (ВИДЕО)

10 янв 2022, 11:39
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Протесты в Казахстане пытается подавить действующая власть, называя митингующих «террористами».

Родственники джазового пианиста из Кыргызстана Викрама Рузахунова узнали музыканта в казахском видеосюжете о задержанном «погромщике». Это подтверждают и власти Кыргызстана. Об этом сообщает Kaktus Media.

Музыкант часто приезжает на гастроли в Казахстан и в последний раз улетел туда 2 января. Ролик о задержанном в Алматы «погромщике» был опубликован в казахстанских государственных медиа и подхвачен российскими государственными агентствами.

На видео мужчина со следами побоев на лице рассказывает, что он якобы остался без работы в Кыргызстане и согласился поучаствовать в протестах в Казахстане за 90 тыс. тенге (около 200 долл).

По словам родственников Рузахунова, они не могут дозвониться до него, и поэтому обратились к властям Кыргызстана за помощью.

В ответном заявлении МВД Казахстана говорится, что задержанный, о котором идет речь, не Викрам Рузахунов, а некий Закир Убуров.

Однако с музыкантом по-прежнему невозможно связаться, а его родственники и коллеги настаивают, что на видео с признанием запечатлен именно он.

У посольства Казахстана в Бишкеке начался митинг в защиту Рузахунова. МИД Кыргызстана направил Казахстану ноту протеста. В пресс-службе президента Кыргызстана выразили обеспокоенность.


Напомним, ситуацию в Казахстане прокомментировал президент России Владимир Путин. Он назвал отправку российских военных и техники в Казахстан «своевременной и легитимной миссией». По его словам, армия РФ будет находиться в стране ограниченный период.

Источник: Kaktus Media

Источник: Ракурс


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