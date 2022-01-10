Влада Казахстану видала за терориста музиканта з Киргизстану

https://racurs.ua/ua/n165478-vlada-kazahstanu-vydala-za-terorysta-muzykanta-z-kyrgyzstanu-video.html

Ракурс

Протести в Казахстані намагається придушити чинна влада, називаючи мітингувальників «терористами».

Родичі джазового піаніста з Киргизстану Вікрама Рузахунова впізнали музиканта у казахському відеосюжеті про затриманого «терориста». Це підтверджує і влада Киргизстану. Про це повідомляє Kaktus Media.

Музикант часто приїжджає на гастролі до Казахстану та востаннє вилетів туди 2 січня. Ролик про затриманого в Алмати «погромника» опублікували в казахстанських державних медіа та російських державних агенціях.

На відео чоловік зі слідами побоїв на обличчі розповідає, що він нібито залишився без роботи в Киргизстані та погодився взяти участь у протестах у Казахстані за 90 тис. тенге (близько 200 дол).

За словами родичів Рузахунова, вони не можуть додзвонитися до нього, тому звернулися до влади Киргизстану за допомогою.

У заяві МВС Казахстану йдеться, що затриманий, про якого йдеться, не Вікрам Рузахунов, а Закір Убуров.

Проте з музикантом, як і раніше, неможливо зв’язатися, а його родичі та колеги наполягають, що на відео із зізнанням присутній саме він.

Біля посольства Казахстану в Бішкеку розпочався мітинг на захист Рузахунова. МЗС Киргизстану надіслало Казахстану ноту протесту. У прес-службі президента Киргизстану висловили стурбованість.

Нагадаємо, ситуацію в Казахстані прокоментував президент Росії Володимир Путін. Він назвав відправку російських військових та техніки до Казахстану «своєчасною та легітимною місією». За його словами, армія РФ перебуватиме в країні обмежений період.

Джерело:Kaktus Media