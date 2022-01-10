Автомобильный руль будущего показала BMW. Фото:

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Ракурс

Руль будущего запатентовала немецкая автомобильная марка BMW.

Компания из Баварии получила патент на руль в форме штурвала с парой рукояток. Это устройство предназначено для управления одной рукой. Эту технологию хотят внедрить в беспилотных машинах, где водителю необязательно следить за дорогой. Об инновации сообщается на сайте United States Patent and Trademark Office.

Инженеры BMW говорят, что их руль состоит из центральной части и двух свободно вращающихся рукояток по обе стороны от нее. Если водитель берет управление на себя, то он держится за рукоятку и перемещает ее по дуге рулевого колеса, не меняя вертикального положения самой рукоятки. Таким образом можно «рулить» одной рукой.

В американском патентном ведомстве отмечают, что руль сделан максимально компактным. Этот руль немцы запатентовали в США, Китае и Германии.

Напомним, в январе 2022 года немецкая компания BMW показала электрический кроссовер iX, способный за секунды менять цвет кузова. Для этого нужно всего лишь нажать соответствующую кнопку.

Источник: United States Patent and Trademark Office