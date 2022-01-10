Автомобільне кермо майбутнього показала BMW. Фото:

https://racurs.ua/ua/n165479-avtomobilne-kermo-maybutnogo-pokazala-bmw-foto.html

Ракурс

Кермо майбутнього запатентувала німецька автомобільна марка BMW.

Компанія з Баварії отримала патент на кермо у формі штурвала з парою рукояток. Цей пристрій призначений для управління однією рукою. Цю технологію хочуть впровадити в безпілотних машинах, де водієві необов’язково стежити за дорогою. Про інновацію повідомляється на сайті United States Patent and Trademark Office.

Інженери BMW кажуть, що їхнє кермо складається з центральної частини та двох вільно обертових рукояток по обидві сторони від неї. Якщо водій бере управління на себе, то він тримається за рукоятку і переміщує її по дузі керма, не змінюючи вертикального положення самої рукоятки. Таким чином можна «рулити» однією рукою.

В американському патентному відомстві зазначають, що штурвал зроблений максимально компактним. Це кермо німці запатентували в США, Китаї та Німеччині.

Нагадаємо, у січні 2022 року німецька компанія BMW показала електричний кросовер iX, здатний за секунди змінювати колір кузова. Для цього потрібно всього лише натиснути відповідну кнопку.

Джерело: United States Patent and Trademark Office