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Електричний кросовер iX, що за секунди змінює колір, скріншот відео

За натиском кнопки — BMW показала авто, яке за секунди змінює колір (ВІДЕО)

5 січ 2022, 15:26
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BMW показала електричний кросовер iX, здатний за секунди змінювати колір кузова. Для цього потрібно всього лише натиснути відповідну кнопку.

Відео з автомобілем опублікувало видання Out of Spec Studios.

На відео можна побачити, як автомобіль за кілька секунд з темно-сірого відтінку стає білим, а згодом біло-сірим.

Зазначається, що фарба, яка застосовується у цій технології, чутлива до температури, тож BMW для проведення демонстрації привезла запасний автомобіль, якщо iX стане занадто гарячим або холодним.

Як саме ця технологія працює, наразі не відомо.

У грудня 2021 року німецький автовиробник анонсував, що покаже технологію, яка змінює колір кросовера iX, на виставці CES, котра щороку проводиться у січні у Лас-Вегасі, штат Невада, США. В цьому році виставка триватиме з 5 по 8 січня.


Нагадаємо, нещодавно BMW почала продавати програмне забезпечення із функцією дистанційного запуску мотора для низки моделей своїх автомобілів.

Джерело: Out of Spec Studios


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