BMW показала електричний кросовер iX, здатний за секунди змінювати колір кузова. Для цього потрібно всього лише натиснути відповідну кнопку.

Відео з автомобілем опублікувало видання Out of Spec Studios.

На відео можна побачити, як автомобіль за кілька секунд з темно-сірого відтінку стає білим, а згодом біло-сірим.

Зазначається, що фарба, яка застосовується у цій технології, чутлива до температури, тож BMW для проведення демонстрації привезла запасний автомобіль, якщо iX стане занадто гарячим або холодним.

Як саме ця технологія працює, наразі не відомо.

У грудня 2021 року німецький автовиробник анонсував, що покаже технологію, яка змінює колір кросовера iX, на виставці CES, котра щороку проводиться у січні у Лас-Вегасі, штат Невада, США. В цьому році виставка триватиме з 5 по 8 січня.

This color changing @BMWUSA#iX is wild! It’s apparently very temperature sensitive so they have a backup in a trailer in case this one gets too hot / cold pic.twitter.com/lXG1Gw0IKY