BMW показала электрический кроссовер iX, способный за секунды изменять цвет кузова. Для этого нужно всего-навсего нажать соответствующую кнопку.

Видео с автомобилем опубликовало издание Out of Spec Studios.

На видео можно увидеть, как автомобиль за несколько секунд из темно-серого оттенка становится белым, а впоследствии бело-серым.

Отмечается, что применяемая в этой технологии краска чувствительна к температуре, поэтому BMW для проведения демонстрации привезла запасной автомобиль, если iX станет слишком горячим или холодным.

Как именно эта технология работает, пока неизвестно.

В декабре 2021 года немецкий автопроизводитель анонсировал, что покажет технологию, изменяющую цвет кроссовера iX, на выставке CES, которая ежегодно проводится в январе в Лас-Вегасе, штат Невада, США. В этом году выставка будет проходить с 5 по 8 января.

This color changing @BMWUSA#iX is wild! It’s apparently very temperature sensitive so they have a backup in a trailer in case this one gets too hot / cold pic.twitter.com/lXG1Gw0IKY