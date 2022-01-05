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Ракурс
Электрический кроссовер iX, за секунды изменяющий цвет, скриншот видео

По нажатию кнопки — BMW показала автомобиль, за секунды меняющий цвет (ВИДЕО)

5 янв 2022, 15:26
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BMW показала электрический кроссовер iX, способный за секунды изменять цвет кузова. Для этого нужно всего-навсего нажать соответствующую кнопку.

Видео с автомобилем опубликовало издание Out of Spec Studios.

На видео можно увидеть, как автомобиль за несколько секунд из темно-серого оттенка становится белым, а впоследствии бело-серым.

Отмечается, что применяемая в этой технологии краска чувствительна к температуре, поэтому BMW для проведения демонстрации привезла запасной автомобиль, если iX станет слишком горячим или холодным.

Как именно эта технология работает, пока неизвестно.

В декабре 2021 года немецкий автопроизводитель анонсировал, что покажет технологию, изменяющую цвет кроссовера iX, на выставке CES, которая ежегодно проводится в январе в Лас-Вегасе, штат Невада, США. В этом году выставка будет проходить с 5 по 8 января.


Напомним, недавно BMW начала продавать программное обеспечение с функцией дистанционного запуска двигателя для ряда моделей своих автомобилей.

Источник: Out of Spec Studios


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