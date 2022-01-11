Адвокаты Порошенко рассказали, на что потратили 11 миллионов

Петр Порошенко

https://racurs.ua/n165531-advokaty-poroshenko-rasskazali-na-chto-potratili-11-millionov.html

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Петр Порошенко, пятый президент Украины, а ныне депутат по «Европейской солидарности», в своей декларации от 6 января сообщил о значительном — в 88 раз — росте расходов на юридические услуги. В результате Порошенко на юридические услуги потратил около 11 млн грн.

Адвокаты Порошенко недавно назвали причину роста расходов своего клиента. Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой «Европейской солидарности».

Отмечается, что причиной стала судебная тяжба Порошенко по делу против братьев Суркисов, которое рассматривал Высокий суд Лондона. В сентябре этот суд принял решение, которым признал иск Суркисов против Порошенко и бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой безосновательным.

После этого адвокаты Суркиса продолжали затягивать рассмотрение вопроса о компенсации Петру Порошенко судебных издержек, — говорится в заявлении. — Как следствие, Петр Порошенко принял решение оплатить часть гонорара представляющей его интересы международной юридической фирмы в размере 300 тыс. фунтов или 11 млн грн за собственные средства еще до получения компенсации от истцов.

Адвокаты Порошенко отмечают, что общая сумма расходов ответчиков на защиту по этому делу составила до 2 млн фунтов.

В настоящее время Суркис согласился компенсировать Петру Порошенко часть юридических расходов, соответствующий платеж должен быть произведен до 14 января 2022 года, — говорится в заявлении.

Кроме того, в заявлении отмечается, что адвокаты Суркиса подтвердили отсутствие у их клиента намерения обжаловать это решение Высокого суда Лондона.

Этим Суркис признал безосновательность и надуманность своего иска против Порошенко и Гонтаревой. Дополнительные платежи, которые будут компенсироваться Суркисом, как следствие безосновательного иска, будут определены сторонами или судом в дальнейшем, — отмечается в заявлении.

Напомним, Игорь Суркис и связанные с ним компании судились с Порошенко и Гонтаревой на сумму 350 млн дол. США относительно компенсации за потерянные во время национализации «ПриватБанка» в 2016 году активы.