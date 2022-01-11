Адвокати Порошенка розповіли, на що витратили 11 мільйонів

Петро Порошенко

https://racurs.ua/ua/n165531-advokaty-poroshenka-rozpovily-na-scho-vytratyly-11-milyoniv.html

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Петро Порошенко, п’ятий президент України, а нині депутат із «Європейської солідарності», у своїй декларації від 6 січня повідомив про значне — у 88 разів — зростання витрат на юридичні послуги. В результаті Порошенко на юридичні послуги витратив майже 11 млн грн.

Адвокати Порошенка нещодавно назвали причину такого зростання витрат свого клієнта. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій прес-службою «Європейської солідарності».

Зазначається, що причиною стала судова тяганина Порошенка у справі проти братів Суркісів, яку розглядав Високий суд Лондона. У вересні цей суд ухвалив рішення, яким визнав позов Суркісів проти Порошенка та колишньої очільниці НБУ Валерії Гонтаревої безпідставним.

Після цього адвокати Суркіса продовжували затягувати розгляд питання про компенсацію Петру Порошенку судових витрат, — йдеться в заяві. — Як наслідок, Петро Порошенко прийняв рішення оплатити частину гонорару міжнародної юридичної фірми, яка представляла його інтереси, у розмірі 300 тис. фунтів або 11 млн грн за власні кошти ще до отримання компенсації від позивачів.

Адвокати Порошенка зазначають, що загальна сума витрат відповідачів на захист у цій справа склала до 2 млн фунтів.

Наразі Суркіс погодився компенсувати Петру Порошенку частину юридичних витрат, відповідний платіж має бути здійснений до 14 січня 2022 року, — зазначається в заяві.

Крім того, у заяві наголошується наголошують, що адвокати Суркіса підтвердили відсутність у їхнього клієнта наміру оскаржувати це рішення Високого суду Лондона.

Цим Суркіс визнав безпідставність та надуманість свого позову проти Порошенка та Гонтаревої. Додаткові платежі, що будуть компенсуватися Суркісом як наслідок безпідставного позову, будуть визначені сторонами або судом у подальшому, — зазначається в заяві.

Нагадаємо, Ігор Суркіс та пов’язані з ним компанії позивалися до Порошенка та Гонтаревої на суму 350 млн дол. США щодо компенсації за втрачені під час націоналізації «Приватбанку» у 2016 році активи.