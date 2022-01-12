Судью, арестовавшую имущество Порошенко, внесли в базу «Миротворца»

Вита Бортницкая, фото: «Правотворець»

https://racurs.ua/n165604-sudu-arestovavshuu-imuschestvo-poroshenko-vnesli-v-bazu-mirotvorca.html

Ракурс

Виту Бортницкую, судью Печерского райсуда Киева, недавно принявшую решение об аресте имущества пятого президента Украины Петра Порошенко, внесли в базу «Миротворца» — неправительственной организации, занимающейся исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Об этом свидетельствуют данные на сайте «Миротворца».

Отмечается, что Бортницкую внесли в базу за «осознанные действия, направленные на разрушение судебной системы Украины путем ее дискредитации и подрыва доверия к ней».

Соучастник преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц, — отмечается в отношении Бортницкой на сайте.



Также на «Миротворце» указано, что Бортницкая в октябре 2021 года приняла решение о домашнем аресте обвиняемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука, а до этого отказывала в изменении меры пресечения Андрею Антоненко, обвиняемому в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, и отказывала его адвокатам в доступе к результатам экспертиз по делу.