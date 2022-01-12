Суддю, яка арештувала майно Порошенка, внесли до бази «Миротворця»

Віта Бортницька, фото: «Правотворець»

https://racurs.ua/ua/n165604-suddu-yaka-areshtuvala-mayno-poroshenka-vnesly-do-bazy-myrotvorcya.html

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Віту Бортницьку, суддю Печерського райсуду Києва, яка нещодавно ухвалила рішення про арешт майна п’ятого президента України Петра Порошенка, внесли до бази «Миротворця» — неурядової організації, що займається дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Про це свідчать дані на сайті «Миротворця».

Зазначається, що Бортницьку внесли до бази за «усвідомлені дії, спрямовані на руйнування судової системи України шляхом її дискредитації і підриву довіри до неї».

Співучасник злочинів із фабрикації кримінальних справ щодо завідомо невинних осіб, — зазначається щодо Бортницької на сайті.



Також на «Миротворці» вказано, що Бортницька у жовтні 2021 року ухвалила рішення про домашній арешт звинувачуваного у держзраді нардепа Віктора Медведчука, а до цього відмовляла у зміні запобіжного заходу Андрію Антоненку, звинувачуваному у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, та відмовляла його адвокатам у доступі до результатів експертиз у справі.