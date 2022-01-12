https://racurs.ua/n165633-13-yanvarya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chego-nelzya-delat.html

Ракурс

Праздник завтра — 13 января — Щедрый вечер и преподобной Мелании или Маланки. Этот праздник церковно-народный, некоторые обычаи и обряды пришли к нам еще с дохристианских времен. Нынешний праздник, Щедрый вечер появился в Украине из-за разногласий в юлианском и григорианском календарях.

В дохристианские времена славяне поклонялись богу порядка Ладо. У Ладо была очень красивая дочь, которую звали Миланка. Когда в Украину пришло христианство, привычный праздник Миланки решили не отменять, а придать ему новое значение. Теперь 13 января чтят память преподобной Мелании, родившейся в знатной римской семье. Еще в детстве девочка приняла христианство — она отличалась тем, что стремилась к светлой и непорочной жизни.

Однако Меланию выдали замуж против ее воли. Сначала женщина пыталась обратить мужа к христианской вере, но у него была только одна цель — скорее получить наследников. В семье родилось двое детей, но они рано умерли. Только после этого муж Мелании также принял христианство и старался жить благочестиво.

Что нельзя делать в этот день:

занимать деньги даже самым близким людям, потому что потом будете ходить в долгах;

нельзя ругаться и ссориться;

нельзя садиться за стол в грязной одежде, ведь тогда судьба будет «нечистая».

Народные приметы: