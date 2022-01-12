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13 января — какой праздник отмечают и чего нельзя делатьhttps://racurs.ua/n165633-13-yanvarya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chego-nelzya-delat.htmlРакурс
Праздник завтра — 13 января — Щедрый вечер и преподобной Мелании или Маланки. Этот праздник церковно-народный, некоторые обычаи и обряды пришли к нам еще с дохристианских времен. Нынешний праздник, Щедрый вечер появился в Украине из-за разногласий в юлианском и григорианском календарях.
В дохристианские времена славяне поклонялись богу порядка Ладо. У Ладо была очень красивая дочь, которую звали Миланка. Когда в Украину пришло христианство, привычный праздник Миланки решили не отменять, а придать ему новое значение. Теперь 13 января чтят память преподобной Мелании, родившейся в знатной римской семье. Еще в детстве девочка приняла христианство — она отличалась тем, что стремилась к светлой и непорочной жизни.
Однако Меланию выдали замуж против ее воли. Сначала женщина пыталась обратить мужа к христианской вере, но у него была только одна цель — скорее получить наследников. В семье родилось двое детей, но они рано умерли. Только после этого муж Мелании также принял христианство и старался жить благочестиво.
Что нельзя делать в этот день:
- занимать деньги даже самым близким людям, потому что потом будете ходить в долгах;
- нельзя ругаться и ссориться;
- нельзя садиться за стол в грязной одежде, ведь тогда судьба будет «нечистая».
Народные приметы:
- если 13 января сильная метель, будет хороший урожай орехов;
- небо звездное — будут грибы и ягоды;
- 13 января оттепель — значит лето дождливым будет.
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