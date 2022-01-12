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13 січня — яке свято відзначають і чого не можна робитиhttps://racurs.ua/ua/n165633-13-sichnya-yake-svyato-vidznachaut-i-chogo-ne-mojna-robyty.htmlРакурс
Свято завтра — 13 січня — Щедрий вечір і преподобної Меланії або Маланка. Це свято церковно-народне, деякі звичаї та обряди прийшли до нас ще з дохристиянських часів. Нинішнє ж свято, Щедрий вечір з’явилося в Україні через розбіжності в юліанському та григоріанському календарях.
У дохристиянські часи слов’яни поклонялися богу порядку Ладо. У Ладо була дуже вродлива донька, яку звали Миланка. Коли до України прийшло християнство, звичне свято Миланки вирішили не скасовувати, а надати йому нового змісту. Тепер 13 січня почали вшановувати пам’ять преподобної Меланії, яка народилася в знатній римській сім’ї. Ще в дитинстві дівчинка прийняла християнство, відрізнялася тим, що прагнула світлого й непорочного життя.
Проте Меланію видали заміж проти її волі. Спочатку жінка намагалася навернути його також до християнської віри, але в нього була лише одна ціль — швидше отримати спадкоємців. У сім’ї народилося двоє дітей, але вони рано померли. Лише після цього чоловік Меланії також прийняв християнство й намагався жити благочестиво.
Що не можна робити цього дня:
- позичати гроші навіть найближчим людям, бо потім будете ходити в боргах;
- не можна лаятися та сваритися;
- не можна сідати за стіл у брудному одязі, адже тоді доля буде «не чиста».
Народні прикмети:
- якщо 13 січня сильна хуртовина, буде хороший урожай горіхів;
- небо зоряне — будуть гриби та ягоди;
- 13 січня відлига, значить літо дощовим буде.
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