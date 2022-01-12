https://racurs.ua/ua/n165633-13-sichnya-yake-svyato-vidznachaut-i-chogo-ne-mojna-robyty.html

Ракурс

Свято завтра — 13 січня — Щедрий вечір і преподобної Меланії або Маланка. Це свято церковно-народне, деякі звичаї та обряди прийшли до нас ще з дохристиянських часів. Нинішнє ж свято, Щедрий вечір з’явилося в Україні через розбіжності в юліанському та григоріанському календарях.

У дохристиянські часи слов’яни поклонялися богу порядку Ладо. У Ладо була дуже вродлива донька, яку звали Миланка. Коли до України прийшло християнство, звичне свято Миланки вирішили не скасовувати, а надати йому нового змісту. Тепер 13 січня почали вшановувати пам’ять преподобної Меланії, яка народилася в знатній римській сім’ї. Ще в дитинстві дівчинка прийняла християнство, відрізнялася тим, що прагнула світлого й непорочного життя.

Проте Меланію видали заміж проти її волі. Спочатку жінка намагалася навернути його також до християнської віри, але в нього була лише одна ціль — швидше отримати спадкоємців. У сім’ї народилося двоє дітей, але вони рано померли. Лише після цього чоловік Меланії також прийняв християнство й намагався жити благочестиво.

Що не можна робити цього дня:

позичати гроші навіть найближчим людям, бо потім будете ходити в боргах;

не можна лаятися та сваритися;

не можна сідати за стіл у брудному одязі, адже тоді доля буде «не чиста».

Народні прикмети: