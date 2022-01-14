Юный гений из ФРГ обошел систему безопасности Tesla и удаленно подключился к авто

Юный компьютерщик из Германии сумел обойти систему безопасности Tesla. Фото:

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Ракурс

Обойти систему безопасности автомобиля Tesla удалось 19-летнему специалисту по кибербезопасности Дэвиду Коломбо из Германии.

Эксперт проводил аудит Tesla по заказу неназванной французской компании. Он выяснил, что стороннее программное обеспечение, установленное в некоторых машинах компании, содержит серьезную уязвимость. Об уязвимости автомобилей Илона Маска Коломбо рассказал в Twitter. Заявил, что это единственный способ сообщить владельцам электрокаров об уязвимости, поскольку он не смог найти их контактную информацию. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что к моменту выхода заметки Коломбо получил доступ к 25 автомобилям из 13 стран Европы и Северной Америки. Специалист рассказал, что угроза безопасности связана не с электромобилями Tesla или сетью компании, а с программным обеспечением с открытым исходным кодом, которое собирает и анализирует данные об активности электрокаров. Название уязвимого ПО не раскрывается, поскольку его разработчики пока не исправили ошибку.

Проведенный анализ также показал, что некоторые Tesla могут принимать и выполнять удаленные команды. Специалисту удалось включить в удаленной машине музыку, фары, открыть окна или двери, отключить охранный режим или даже завести двигатель. Также можно отследить точное местоположение машины. Сделать это все специалисту удалось с согласия владельца машины.

Издание обратилось к «Тесле» с запросом, но из компании не ответили. Однако стало известно, что служба безопасности автопроизводителя начала расследование.

Напомним, в 2020 году специалист по компьютерной безопасности Леннерта Воутерс из Бельгии взломал электромобиль Tesla Model X с помощью протокола Bluetooth и специального оборудования стоимостью около 300 долл. Для этого ему понадобилось 90 секунд.

Источник: Bloomberg