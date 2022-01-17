Петр Порошенко, фото: UkrMedia

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Петр Порошенко, пятый президент Украины, объяснил свое эмоциональное поведение при попытке сотрудников Государственного бюро расследований (ГБР) 17 декабря 2021 года вручить ему повестку о вызове на допрос.

По словам политика, на тот момент он не был уверен, что это именно следователи ДБР, а не пранкеры. Об этом Порошенко заявил в интервью изданию «Украинская правда».

Тогда Порошенко, не реагируя на просьбы лиц, подошедших к его автомобилю со словами «возьмите повестку», уехал, крикнув перед тем водителю на русском языке: «Поехали, е. твою мать!».

По словам Порошенко, его помощник и его охрана сказали ему, что на выходе из Верховной Рады стояли какие-то пранкеры, блоггеры.

И я точно не знал, что это ГБР. Они начали кричать, когда мы де-факто уже начали двигаться. И я не был настроен общаться с заказчиками подобных дел, — сказал он.

Что касается причин его эмоциональных слов, то, по словам Порошенко, причиной тому стало то, что водителя автомобиля «переклинило».

У нас была очень странная позиция водителя, потому что мы действительно опаздывали на встречу. Мой помощник должен был садиться в другую машину, и так было запланировано заранее. Водителя почему-то переклинило, и мы полторы минуты не ехали, — отметил Порошенко. — И, конечно, это не предполагалось для других ушей. Я извинился перед водителем. Он не может объяснить, почему его переклинило, он испугался.



Источник: «Украинская правда»