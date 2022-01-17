Петро Порошенко, фото: UkrMedia

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Петро Порошенко, п’ятий президент України, пояснив свою емоційну поведінку під час спроби співробітників Державного бюро розслідувань (ДБР) 17 грудня 2021 року вручити йому повістку про виклик на допит.

За словами політика, на той момент він не був впевнений, що це саме слідчі ДБР, а не пранкери. Про це Порошенко заявив в інтерв’ю видання «Українська правда».

Тоді Порошенко, не реагуючи на прохання осіб, які підійшли до його авто зі словами «візьміть повістку», поїхав геть, крикнувши перед тим водієві російською мовою: «Поехали, ё. твою мать!».

За словами Порошенка, його помічник та його охорона сказали йому, що на виході із Верховної Ради стояли «якісь пранкери, блогери».

І я точно не знав, що це ДБР. Вони почали кричати, коли ми де-факто вже почали рухатись. І я не був налаштований спілкуватись з замовниками подібних справ, — зазначив він.

Щодо причин його емоційних слів, то, за словами Порошенка, причиною цього стало те, що водія автомобіля «переклинило».

В нас була дуже дивна позиція водія, тому що ми дійсно запізнювалися на зустріч. Мій помічник мав сідати в іншу машину, і так було заплановано заздалегідь. Водія чомусь переклинило, і ми півтори хвилини не їхали, — зазначив Порошенко. — І, звичайно, це не передбачалося для інших вух. Я вибачився перед водієм. Він не може пояснити, чому його переклинило, він злякався.



Джерело: «Українська правда»