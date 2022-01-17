Льготную цену на газ Кабмин предоставил кондитерской фирме нардепа

https://racurs.ua/n165827-lgotnuu-cenu-na-gaz-kabmin-predostavil-konditerskoy-firme-nardepa.html

Ракурс

Кондитерский дом «Вацак» получил право на льготный газ от Министерства аграрной политики.

Предприятие принадлежит народному депутату (группа «Доверие») Геннадию Вацаку. Об этом стало известно из списка предприятий, обнародованного министерством.

Согласно данным на сайте, фирма занимается производством кондитерских изделий — тортов, конфет и зефира. В перечне продукции предприятия нет социального хлеба. Кроме компании действующего нардепа, в перечень попали юрлица, в которых выпечка хлеба не является основным видом лицензионной деятельности. В частности, ЧП «ТЕА», основная лицензионная деятельность которой — сдача имущества в аренду.

В частности, одна из компаний, которую Минагрополитики включило в перечень льготников, изменила специализацию на производство хлеба за пять дней до аукциона— 12 января. Это днепровское ООО НПФ «Авенсис». Кроме этого льготы на газ предоставлены концерну «Хлебпром» Виталию Антонову, который, в частности, занимается поставкой элитных хлебных изделий для сети АЗС ОККО.

Напомним, ранее мы сообщали, что правительство ограничило цену природного газа для производителей пищевых продуктов, имеющих существенную социальную значимость (мука и хлеба, молока, курятины, а также подсолнечного масла).