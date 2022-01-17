Пільгову ціну на газ Кабмін надав кондитерській фірмі нардепа

https://racurs.ua/ua/n165827-pilgovu-cinu-na-gaz-kabmin-nadav-kondyterskiy-firmi-nardepa.html

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Кондитерський будинок «Вацак» дістав право на пільговий газ від Міністерства аграрної політики.

Підприємство належить народному депутату (група «Довіра») Геннадію Вацаку. Про це стало відомо зі списку підприємств, оприлюдненого міністерством.

Згідно з даними на сайті, фірма займається виробництвом кондитерських виробів — тортів, цукерок та зефіру. У переліку продукції підприємства немає соціального хліба. Окрім компанії чинного нардепа, до переліку потрапили юрособи, у яких випічка хліба не є основним видом ліцензійної діяльності. Зокрема ПП «ТЕА», основна ліцензійна діяльність якої — здача майна в оренду.

Зокрема, одна з компаній, яку Мінагрополітики включило до переліку пільговиків, змінила спеціалізацію на виробництво хліба за п’ять днів до аукціону — 12 січня. Це дніпровське ТОВ НВФ «Авенсіс». Окрім цього пільги на газ надані концерну «Хлібпром» Віталія Антонова, який, зокрема, займається постачанням елітних хлібних виробів для мережі АЗС ОККО.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Уряд обмежив ціну природного газу для виробників харчових продуктів, які мають істотну соціальну значущість (борошна та хліба, молока, курятини, а також соняшникової олії).