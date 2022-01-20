Google Analytics объявлен незаконным в ЕС

https://racurs.ua/n165958-google-analytics-obyavlen-nezakonnym-v-es.html

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У компании Google (Гугл) проблемы в Европе. Австрийское управление защиты данных (DSB) заявило, что система сбора статистики Google Analytics, используемая администраторами сайтов, представляет угрозу конфиденциальности.

Тем самым ведомство усложнило работу европейского бизнеса, привыкшего пользоваться этим инструментом.

Макс Шремс, адвокат, который в прошлом успешно подал в суд на Facebook за нарушение конфиденциальности против граждан Европы, одержал еще одну победу, на этот раз против Google, сообщает The Wall Street Journal.

В решении суда австрийский орган защиты данных установил, что Google Analytics является незаконным для использования на европейских веб-сайтах.

14 августа 2020 года Макс Шремс зашел на австрийский сайт, посвященный проблемам со здоровьем. Этот веб-сайт использовал Google Analytics и данные о пользователе были отправлены Google.

На основе этой информации, Google смог заключить, кто он. 18 августа 2020 года Шремс пожаловался в австрийский орган по защите персональных данных.

Что решил суд

Судебное разбирательство длилось примерно два года. Выяснилось, что Google «подвергается наблюдению со стороны спецслужб США, и ему могут приказать раскрыть данные европейских граждан». Австрийский суд счел даже возможность подобной передачи данных незаконной.

По версии ведомства, с помощью файлов cookie производился сбор персональной информации, включая IP-адреса посетителей сайта, и Google теперь может предоставить их американским силовикам, если поступит соответствующий запрос.

Суть претензий ведомства состоит в том, что администрация сайта не смогла должным образом настроить сбор данных с помощью Google Analytics: из набора следует исключить IP-адреса, которые считаются персональными данными, поскольку вместе с другой статистической информацией с их помощью можно идентифицировать конкретных пользователей.

Последствия

Теперь многие компании в Европе должны удалить Google Analytics со своих веб-сайтов или рисковать штрафом за нарушение GDPR.

Google Analytics используется повсеместно, а интерпретация европейского законодательства не имеет существенных отличий в странах ЕС. Чтобы избежать подобных претензий в дальнейшем, представителям европейского бизнеса необходимо будет вообще отказаться от использования Google Analytics, или призвать Google и другие американские технологические компании разместить дата-центры в ЕС, чтобы получаемая в регионе информация не покидала его границ.

Google в ответ на претензии DSB опубликовала пост в корпоративном блоге.

Компания заверила, что за 15 лет от правоохранительных органов США компания не получила никакого запроса на предоставление информации, собранной с помощью Google Analytics. Кроме того, компания предложила властям ЕС и США согласовать и регламентировать новую модель обмена данными.

В Google заявили, что отказываться от их продукта не стоит, так как механизм основан на файлах cookie, которые легко заблокировать или удалить из браузера.

Google Аналитика позволяет знать статистику посещаемости и много другой ценной информации для улучшения своего сайта. Для этого скрипт Google Analytics собирает информацию во время навигации посетителей.

Ранее аналогичное решение о незаконности использования скрипта было принято в Германии.

Источник: The Wall Street Journal