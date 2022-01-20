Алексея Арестовича внесли в базу «Миротворца», скриншот

https://racurs.ua/n165957-arestovicha-vnesli-v-bazu-mirotvorca.html

Ракурс

Алексей Арестович, который недавно занимал должности спикера украинской стороны в Трехсторонней контактной группе и советника главы Офиса президента Андрея Ермака, был внесен в базу сайта «Миротворец».

Об этом свидетельствуют данные на сайте «Миротворца».

«Профессиональный провокатор. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины, путем деморализации Вооруженных сил Украины. Дискредитация Государственных органов власти и управления», — говорится на размещенной на сайте «Миротворца» странице с данными об Арестовиче.

В «Миротворце» утверждают, что Арестович отвечал всем критериям, необходимым для попадания в базу сайта, однако пока он занимал должность в Офисе президента, не хотели его вносить, чтобы «не навредить Зеленскому и его команде».

Напомним, в декабре 2020 года Арестович разместил информацию о смерти украинского военного, убитого оккупантами в плену, якобы из-за «алкогольной или наркотической интоксикации». Впоследствии он удалил эту информацию, заявив, что произошла «техническая ошибка», в результате которой он обнародовал версию российской стороны, обсуждавшуюся во внутренней переписке.