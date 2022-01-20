Олексія Арестовича внесли до бази «Миротворця», скріншот

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Ракурс

Олексія Арестовича, котрий донедавна обіймав посади спікера української сторони в Тристоронній контактній групі та радника голови Офісу президента Андрія Єрмака, внесли до бази сайту «Миротворець».

Про це свідчать дані на сайті «Миротворця».

Професійний провокатор. Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Свідома участь у заходах, що підривають обороноздатність України шляхом деморалізації Збройних сил України. Дискредитація Державних органів влади та управління, — зазначається на розміщеній на сайті «Миротворця» сторінці з даними про Арестовича.

У «Миротворці» стверджують, що Арестович відповідав всім критеріям, необхідним для того, щоб потрапити до бази сайту, проте поки він обіймав посаду в Офісі президента, не хотіли його вносити, щоб «не нашкодити Зеленському і його команді».

Нагадаємо, в грудні 2020 року Арестович розмістив інформацію про смерть українського військового, вбитого окупантами в полоні, нібито через «алкогольну або наркотичну інтоксикацію». Згодом він видалив цю інформацію, заявивши, що сталася «технічна помилка», в результаті якої він оприлюднив версію російської сторони, яку обговорювали у внутрішньому листуванні.