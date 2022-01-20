Google Analytics оголошено незаконним у ЄС

https://racurs.ua/ua/n165958-google-analytics-ogolosheno-nezakonnym-u-ies.html

Ракурс

У компанії Google (Гугл) проблеми у Європі. Австрійське Управління захисту даних (DSB) заявило, що система збору статистики Google Analytics, яка використовується адміністраторами сайтів, становить загрозу конфіденційності.

Тим самим відомство ускладнило роботу представників європейського бізнесу, які звикли користуватися цим інструментом.

Макс Шремс, адвокат, який минулого успішно подав до суду на Facebook за порушення конфіденційності проти громадян Європи, здобув ще одну перемогу, цього разу проти Google, повідомляє The Wall Street Journal.

У рішенні суду австрійський орган захисту даних встановив, що Google Analytics є незаконним для використання на європейських веб-сайтах.

14 серпня 2020 року Макс Шремс зайшов на австрійський сайт, присвячений проблемам зі здоров’ям. Цей веб-сайт використовував Google Analytics і дані про користувача були надіслані Google.

На основі цієї інформації, Гугл зміг зробити висновок, хто він. 18 серпня 2020 року Шремс поскаржився в австрійський орган із захисту персональних даних.

Що вирішив суд

Судовий розгляд тривав приблизно два роки. З’ясувалося, що Google «піддається спостереженню з боку спецслужб США, і йому можуть наказати розкрити дані європейських громадян». Австрійський суд визнав навіть можливість подібної передачі даних незаконною.

За версією відомства, за допомогою файлів cookie проводився збір персональної інформації, включаючи IP-адреси відвідувачів сайту, і Google тепер може надати їх американським силовикам, якщо надійде відповідний запит.

Суть претензій відомства полягає в тому, що адміністрація сайту не змогла належним чином налаштувати збір даних за допомогою Google Analytics: із набору слід виключити IP-адреси, які вважаються персональними даними, оскільки разом з іншою статистичною інформацією за їх допомогою можна ідентифікувати конкретних користувачів.

Наслідки

Тепер чимало компаній у Європі повинні видалити Google Analytics зі своїх веб-сайтів або ризикувати штрафом за порушення GDPR.

Google Analytics використовується повсюдно, а інтерпретація європейського законодавства не має істотних відмінностей у країнах ЄС. Щоб уникнути подібних претензій надалі, представникам європейського бізнесу необхідно буде взагалі відмовитися від використання Google Analytics, або закликати Google та інші американські технологічні компанії розмістити дата-центри в ЄС, щоб інформація, що отримується в регіоні, не залишала його меж.

Google у відповідь на претензії DSB опублікувала пост у корпоративному блозі.

Компанія запевнила, що за 15 років від правоохоронних органів США компанія не отримала жодного запиту на надання інформації, зібраної за допомогою Google Analytics. Крім того, компанія запропонувала владі ЄС та США погодити та регламентувати нову модель обміну даними.

В Гугл заявили, що відмовлятися від їхнього продукту не варто, бо механізм заснований на файлах cookie, які легко заблокувати або видалити з браузера.

Google Аналітика дозволяє знати статистику відвідуваності та багато іншої цінної інформації для покращення свого сайту. Для цього скрипт Google Analytics збирає інформацію під час навігації відвідувачів.

Раніше аналогічне рішення про незаконність використання скрипту ухвалили в Німеччині.

Джерело: The Wall Street Journal.