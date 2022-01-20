https://racurs.ua/n165965-pravila-pereregistracii-avto-obnovili-v-ukraine-chto-izmenilos.html

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Кабинет министров обновил правила перерегистрации автомобилей. Изменения касаются авто, владельцы которых являются должниками, а также конфискованных транспортных средств.

Теперь такое транспортное средство можно перерегистрировать на имя нового владельца без согласия старого владельца. Соответствующее постановление № 32 правительство приняло на заседании 19 января.

Осуществить перерегистрацию без ведома владельца теперь можно в двух случаях — если авто приобретено на электронном аукционе или если машина была конфискована за долги и в дальнейшем перепродана.

В таких случаях сервисный центр имеет право зарегистрировать нового владельца без согласия или присутствия экс-собственника. Также постановление расширяет список исключений, в которых осуществляется перерегистрация автомобильных должников:

если перерегистрация не связана с отчуждением;

транспорт приобретен на аукционе по продаже конфискованных машин;

транспорт получен как погашение долга;

транспорт получен бесплатно в пределах распоряжения конфискованным имуществом.

Этим постановлением урегулировали перерегистрацию конфискованных залоговых автомобилей. Ранее сервисные центры Министерства внутренних дел (МВД) отказывали в регистрации залогового авто, которое было продано банком.

Напомним, ранее мы сообщали, что льготное растаможивание автомобилей на еврономерах действует до 10 ноября. Полиция начнет выписывать штрафы владельцам авто на европейских номерах, которые не растаможили авто вовремя.