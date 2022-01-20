https://racurs.ua/ua/n165965-pravyla-perereiestraciyi-avto-onovyly-v-ukrayini-scho-zminylosya.html

Ракурс

Кабінет міністрів України оновив правила перереєстрації автомобілів. Зміни стосуються авто, власники яких є боржниками, а також конфіскованих транспортних засобів.

Відтепер такий транспортний засіб можна перереєструвати на ім’я нового власника без згоди старого власника. Відповідну постанову № 32 уряд ухвалив на засіданні 19 січня.

Здійснити перереєстрацію без відома власника тепер можна у двох випадках — якщо авто придбано на електронному аукціоні або якщо машина була конфіскована за борги та надалі перепродана.

У таких випадках сервісний центр має право зареєструвати нового власника без згоди або присутності екс-власника. Також постанова розширює перелік винятків, у яких здійснюється перереєстрація авто боржників:

якщо перереєстрація не пов’язана із відчуженням;

транспорт придбано на аукціоні з продажу конфіскованих машин;

транспорт отримано як погашення боргу;

транспорт отримано безкоштовно у межах розпорядження конфіскованим майном.

Цією ухвалою врегулювали перереєстрацію конфіскованих заставних авто. Раніше сервісні центри Міністерства внутрішніх справ (МВС) відмовляли у реєстрації заставного авто, яке було продано банком.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пільгове розмитнення автомобілів на єврономерах діє до 10 листопада. Поліція почне виписувати штрафи власникам авто на європейських номерах, які не розмитнили авто вчасно.