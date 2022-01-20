Дмитрий Песков, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n165966-kreml-spalilsya-u-putina-obeschaut-grajdanskuu-voynu-ukraine-iz-za-sankciy.html

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В Кремле отреагировали на недавние слова президента США Джо Байдена, пообещавшего России ранее невиданные катастрофические санкции в случае масштабного вторжения в Украину. Среди этих санкций, в частности, Байден назвал запрет российским банкам совершать сделки с долларами.

Реагируя на это, в Кремле заявили, что такие санкции могут «дестабилизировать обстановку» и спровоцировать «гражданскую войну» в Украине, о которой РФ говорит с момента вторжения в Донбасс весной 2014 года, сообщает агентство «Интерфакс».

Они (заявления — ред.) могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей украинского руководства, которые, что называется, под сурдинку, могут решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблемы юго-востока, — заявил Песков.

Мы опасаемся в этой связи, — добавил он.



Также спикер Путина заявил, что заявления со стороны Запада по поводу санкций «не способствуют разрядке напряженности, которая сейчас возникла в Европе».

Источник: «Интерфакс»