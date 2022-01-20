Дмитро Пєсков, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n165966-kreml-spalyvsya-u-putina-obicyaut-gromadyansku-viynu-ukrayini-cherez-sankciyi.html

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У Кремлі відреагували на нещодавні слова президента США Джо Байдена, котрий пообіцяв Росії раніше небачені катастрофічні санкції в разі масштабного вторгнення до України. Серед цих санкцій, зокрема, Байден назвав заборону російським банкам здійснювати операції з доларами.

Реагуючи на це, у Кремлі заявили, що такі санкції можуть «дестабілізувати обстановку» та спровокувати «громадянську війну» в Україні, про яку РФ говорить з моменту вторгнення на Донбас навесні 2014 року, повідомляє агентство «Інтерфакс».

Вони (заяви — ред.) можуть вселяти повністю помилкові надії в гарячих головах деяких представників українського керівництва, які, як то кажуть, під сурдинку, можуть вирішити розпочати заново громадянську війну у своїй країні і спробувати силовим методом вирішити проблеми південного сходу, — заявив Пєсков.

Ми побоюємося у зв’язку з цим, — додав він.



Також речник Путіна заявив, що заяви з боку Заходу щодо санкцій «не сприяють розрядці напруженості, що зараз виникла в Європі».

Джерело: «Інтерфакс»