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Ракурс
Дмитро Пєсков, фото: «Радіо Свобода»

Кремль «спалився» — у Путіна обіцяють «громадянську війну» Україні через санкції

20 січ 2022, 15:46
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У Кремлі відреагували на нещодавні слова президента США Джо Байдена, котрий пообіцяв Росії раніше небачені катастрофічні санкції в разі масштабного вторгнення до України. Серед цих санкцій, зокрема, Байден назвав заборону російським банкам здійснювати операції з доларами.

Реагуючи на це, у Кремлі заявили, що такі санкції можуть «дестабілізувати обстановку» та спровокувати «громадянську війну» в Україні, про яку РФ говорить з моменту вторгнення на Донбас навесні 2014 року, повідомляє агентство «Інтерфакс».

Вони (заяви — ред.) можуть вселяти повністю помилкові надії в гарячих головах деяких представників українського керівництва, які, як то кажуть, під сурдинку, можуть вирішити розпочати заново громадянську війну у своїй країні і спробувати силовим методом вирішити проблеми південного сходу, — заявив Пєсков.

Ми побоюємося у зв’язку з цим, — додав він.


Також речник Путіна заявив, що заяви з боку Заходу щодо санкцій «не сприяють розрядці напруженості, що зараз виникла в Європі».

Джерело: «Інтерфакс»

Джерело: Ракурс


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