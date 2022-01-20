Кремль «спалився» — у Путіна обіцяють «громадянську війну» Україні через санкціїhttps://racurs.ua/ua/n165966-kreml-spalyvsya-u-putina-obicyaut-gromadyansku-viynu-ukrayini-cherez-sankciyi.htmlРакурс
У Кремлі відреагували на нещодавні слова президента США Джо Байдена, котрий пообіцяв Росії раніше небачені катастрофічні санкції в разі масштабного вторгнення до України. Серед цих санкцій, зокрема, Байден назвав заборону російським банкам здійснювати операції з доларами.
Реагуючи на це, у Кремлі заявили, що такі санкції можуть «дестабілізувати обстановку» та спровокувати «громадянську війну» в Україні, про яку РФ говорить з моменту вторгнення на Донбас навесні 2014 року, повідомляє агентство «Інтерфакс».
Вони (заяви — ред.) можуть вселяти повністю помилкові надії в гарячих головах деяких представників українського керівництва, які, як то кажуть, під сурдинку, можуть вирішити розпочати заново громадянську війну у своїй країні і спробувати силовим методом вирішити проблеми південного сходу, — заявив Пєсков.
Ми побоюємося у зв’язку з цим, — додав він.
Також речник Путіна заявив, що заяви з боку Заходу щодо санкцій «не сприяють розрядці напруженості, що зараз виникла в Європі».
Джерело: «Інтерфакс»